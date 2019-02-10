Накрашенный Бекхэм появился на обложке модного журнала

Британский футболист Дэвид Бекхэм снялся для модного лондонского журнала LOVE, сообщает телеканал "360" со ссылкой на ВВС.
With David Beckham wearing— 🌹 Rio Damar (@rio_damar) 9 февраля 2019 г.
green eyeshadow on LOVE magazine cover—do you think it’s cool? LOVE is a bi-annual British style magazine founded in 2009 by Condé Nast publication. Please RT or share your thoughts! 🍸👌🏽 pic.twitter.com/qEibbqxYaw
Визажисты нарисовали на шее Бекхэма татуировки – зеленые розы и птицы. Но внимание читателей привлекли не они, а зеленые тени для век.
Как отмечается в журнале, мужская косметика использовалась испокон веков. В пример приводят Александра Македонского, Людовика XIII и даже кельтские племена Европы, использовавшие синюю боевую косметику. Именно поэтому их называли синеликими "пиктами", то есть "расписными". Однако пиктам татуировки были жизненно необходимы, поскольку они были весьма не крупными. Мужчины разрисовывали лица изображениями животных-покровителей (тотемов), чтобы выглядеть пугающе.
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