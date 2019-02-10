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Алтайское МЧС рассказало историю спасения 96-летней старушки из пожара

, ИА "Амител"
"Нам казалось, что ее уже не спасти", - рассказал очевидец
В составе дежурного караула прибыл и пожарный Дмитрий Клочихин / Фото: 22.mchs.gov.ru

В составе дежурного караула прибыл и пожарный Дмитрий Клочихин / Фото: 22.mchs.gov.ru

ГУ МЧС по Алтайскому краю со ссылкой на газету "Горные зори" Солонешенского района рассказало один из эпизодов спасения, произошедший две недели назад.

Днем, 26 января, дежурному диспетчеру 49 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в доме в селе Солонешное. Уже через минуту на место выдвинулся боевой расчет во главе с командиром отделения Сергеем Соловьяновым.

Вот что рассказал очевидец Анатолий Крухмалев: "Горевший дом расположен недалеко от нашего и мы, как только увидели что происходит, сразу бросились туда, чтобы оказать посильную помощь. Дом полыхал и просто войти в него было нельзя. Приехавшим пожарным мы сообщили, что внутри находится хозяйка дома, пожилая женщина. Нам казалось, что ее уже не спасти".

В составе дежурного караула прибыл и пожарный Дмитрий Клочихин. Он рассказал, что на момент прибытия горела стена дома, огонь уже переходил на кровлю.

"Внутри было сильное задымление, высокая температура. Попасть внутрь помещения не представлялось возможным. Командир отделения принял решение приступить к ликвидации пожара, при этом основные усилия направить на тушение огня внутри жилого дома и спасение хозяйки, а также на защиту соседних строений. Жар был очень сильный, я пытался сразу попасть внутрь, но мне обожгло лицо", — рассказывает Клочихин.

После локализации открытого горения Клочихин вместе с Соловьяновым проник внутрь дома. Внутри было невыносимый жар и сплошная, непроглядная стена дыма. Практически наощупь, на полу под обломками мебели, Клочихин обнаружил лежащую без сознания женщину. Раскидав тлеющие деревяшки, он взял пострадавшую на руки и вместе с командиром вынес ее на свежий воздух.

До прибытия врачей спасатель проверил физическое состояние пострадавшей, дыхание и пульс. 96-летняя женщина была жива и "скорая" подоспела вовремя.

"С точки зрения коллег и руководства, пожарный хорошо сделал свою работу, выполнил поставленную задачу. И все же это не просто работа, это риск и мужество, это неравнодушие и искреннее желание помочь, это сохранение самого ценного — жизни", — пишет районная газета.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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