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Торговый центр "Океан" горит в Сахалинской области

, ИА "Амител"
Посетители покинули здание самостоятельно, пострадавших, по предварительной информации, нет
Первый пожарный расчет прибыл через пять минут / Фото: кадр из видео

Первый пожарный расчет прибыл через пять минут / Фото: кадр из видео

Одноэтажный торговый центр "Океан" горит в городе Оха Сахалинской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.

"Десятого февраля в 11.44 (сах)… поступило сообщение о возгорании в одноэтажном торговом центре "Океан" (общая площадь здания 1000 квадратных метров) на улице Ленина в городе Оха. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут", — сообщили в ведомстве.

В МЧС отметили, что первый пожарный расчет прибыл через пять минут. Горел потолок на первом этаже на площади 30 "квадратов", пояснили в ведомстве.

Отмечается, что к этому времени все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание. Пожарная сигнализация сработала без сбоев.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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