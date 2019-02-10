Торговый центр "Океан" горит в Сахалинской области

Одноэтажный торговый центр "Океан" горит в городе Оха Сахалинской области, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС России.
"Десятого февраля в 11.44 (сах)… поступило сообщение о возгорании в одноэтажном торговом центре "Океан" (общая площадь здания 1000 квадратных метров) на улице Ленина в городе Оха. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут", — сообщили в ведомстве.
В МЧС отметили, что первый пожарный расчет прибыл через пять минут. Горел потолок на первом этаже на площади 30 "квадратов", пояснили в ведомстве.
Отмечается, что к этому времени все посетители (21 человек) уже самостоятельно покинули здание. Пожарная сигнализация сработала без сбоев.
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