Епископа "новой церкви" Украины не пустили в монастырь на Афоне

Делегацию "новой церкви" Украины во главе с "епископом" Павлом Юристым не пустили на территорию Свято-Пантелеимоновой обители на горе Афон, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на греческое издание Romfea.gr.
Информацию о проблемах украинской делегации также подтверждает Союз православных журналистов.
Игумен монастыря, архимандрит Евлогий, закрыл ворота обители перед представителями "новой церкви" Украины, не разрешив им войти в храм и приложиться к мощам. Он пояснил, что в этом монастыре гости не признаются священнослужителями, как сейчас, так и в будущем.
Монастырь Святого Пантелеймона на Афоне — один из 20 "правящих" монастырей на Святой Горе Афон в Греции. Традиционно считается "русским", при этом находится в канонической юрисдикции Константинопольского патриархата.
Ранее сообщали, что более половины монастырей Афона выступили против участия в "интронизации" главы "новой церкви" Украины Епифания Думенко.
Комментарии
Черти грызутся, Сатана радуется. У Бога такое бы в принципе не происходило.