В Новосибирской области во время пожара в частном жилом доме в селе Полойка, произошедшем в ночь на воскресенье, 10 февраля, погибли женщина и четверо детей, сообщает ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что удалось спастись мужчине, который пытался помочь семье, но не успел.
Ранее в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области сообщили, что около 01.00 воскресенья (21.00 мск субботы) после пожара в частном жилом доме были обнаружены тела 36-летней женщины и четырех малолетних детей возрастом от года до пяти лет.
Как рассказали в МЧС, когда начался пожар, все находившиеся в доме спали: "На появление дыма сработал автономный дымовой пожарный извещатель. От громкого звука проснулся мужчина и выскочил на улицу, рассчитывая спасти семью через окна. Однако мать и дети не смогли выбраться из дома из-за стремительно распространяющего огня и сильного задымления".
По данным ГУМЧС, сообщение о пожаре в частном бревенчатом доме поступило в 00.17 10 февраля (20.17 мск 9 февраля). В 00.58 (20.58 мск) пожар был локализован на площади 48 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 02.05 (22.05 мск). Всего на месте пожара задействовали 27 человек и восемь единиц техники, включая автомобили оперативных групп экстренных служб.
Комментарии
Глупая отмазка! Какое там через окна - банально испугался чувак, свою жизнь спасал... теперь ему с этим жить... Врагу не пожелаешь!