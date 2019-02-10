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Режим ЧС введен на Новой Земле: десятки белых медведей гоняются за россиянами

, ИА "Амител"
В одном из поселков постоянно присутствуют около десяти белых медведей 
Медведи нападают на людей и проникают в жилые помещения / Фото: кадр из видео

Медведи нападают на людей и проникают в жилые помещения / Фото: кадр из видео

На территории Новой Земли с 9 февраля введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей. Скопление этих животных наблюдается вокруг населенных пунктов с декабря прошлого года, сообщает пресс-служба Архангельской области.

Отмечается, что в районе поселка Белушья Губа находятся 52 медведя, которые заходят в населенный пункт. Животные ведут себя агрессивно: нападают на людей, проникают в жилые помещения. Постоянно в поселке присутствуют около десяти белых медведей. 

"Люди напуганы, боятся выходить из дома, нарушается режим повседневной деятельности, родители опасаются отпускать детей в школы и детские сады", — сообщается в докладе заместителя главы администрации Новой Земли Александра Минаева.

Медведи уже не реагируют на свето-шумовые сигналы, на попытки отогнать их с помощью патрульных автомобилей и собак. 

В разрешении на отстрел животных отказано. Специалисты рассчитывают, что краснокнижных животных все же удастся прогнать без применения оружия. Если же весь комплекс мер по отпугиванию не поможет решить конфликтную ситуацию, отстрел животных может стать единственной и вынужденной мерой для обеспечения безопасности.

"Я на Новой Земле с 1983 года, но никогда раньше такого массового нашествия белых медведей не было. Напомню, более пяти животных не покидают гарнизон, в буквальном смысле гоняются за людьми и даже заходят в подъезды жилых домов. Но раз принято решение о запрете отстрела, придется идти по более долгому и менее безопасному для местных жителей пути. Всего вблизи населенных пунктов находится около 50 медведей, поэтому работы будет много", — подчеркнул глава Новой Земли Жиганша Мусин.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

10.02.2019 13:06
Але

Медвежья русофобия)

0  0
10.02.2019 13:09
Чучмек

Сотрудников Росприроднадзора надо поселить там на недельку

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