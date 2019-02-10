Лукашенко пообещал выдать пулеметы белорусским биатлонисткам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что биатлонисткам после неудачного выступления на женской эстафетной гонке в канадском Кэнморе на Кубке мира будет выдана лучшая экипировка, включая пулеметы, сообщает РИА "Новости".
Лукашенко заявил, что готов предоставить денежные средства для приобретения спортивного инвентаря.
"Мы им купим тысячу лучших пар лыж. Главное, чтобы они бегали. И винтовки им дадим, и пулеметы", – сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что такого позора белорусские биатлонистки еще не испытывали.
Команду биатлонисток из Беларуси в составе Анны Солы, Елены Кручинкиной, Инны Костюченко и Дарьи Юркевич сняли с эстафеты на Кубке мира в середине третьего этапа из-за отставания на круг. В итоге они заняли 16-е место.
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