Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Российской газете" рассказала, что состоит в переписке с режиссером Никитой Михалковым.
"Я хочу открыть тайну, что у нас фантастическая переписка в стихотворной форме с Никитой Михалковым. Фантастическая! Это такое нереальное удовольствие с ним переписываться. У нас СМС четверостишиями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория", – заявила Захарова.
Также она процитировала одно из таких четверостиший:
"Тебе без повода хочу сказать:
Сегодня солнце, небо ясно.
А был бы дождь, метель опять
– Мне все равно, ведь жизнь прекрасна".
Комментарии
Кто бы сомневался, что у мигалкова жизнь прекрасна. Что ему жена скажет на этот флирт с захаровой?