В Киеве полиция задержала около 40 человек, которые устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов возле здания управления ведомства в Подольском районе, пишет Znak.com.
"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", – говорится в Facebook полиции Киева.
Сообщается, что перед инцидентом в управление доставили группу людей, которые участвовали в массовой акции. На помощь им прибыла "группа поддержки", которая и устроила драку.
Возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе насилием полицейским, захвате государственных зданий и хулиганстве.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что полицейские нанесли задержанным телесные повреждения. Расследованием инцидента займется прокуратура.
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