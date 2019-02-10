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Несколько десятков человек устроили драку с полицией у здания украинского МВД

, ИА "Амител"
На помощь задержанным активистам прибыла "группа поддержки", которая и устроила драку
Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям / Фото: facebook.com/LarysaSargan

Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям / Фото: facebook.com/LarysaSargan

В Киеве полиция задержала около 40 человек, которые устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов возле здания управления ведомства в Подольском районе, пишет Znak.com

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими", – говорится в Facebook полиции Киева.

Сообщается, что перед инцидентом в управление доставили группу людей, которые участвовали в массовой акции. На помощь им прибыла "группа поддержки", которая и устроила драку. 

Возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе насилием полицейским, захвате государственных зданий и хулиганстве.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в своем Facebook сообщила, что полицейские нанесли задержанным телесные повреждения. Расследованием инцидента займется прокуратура. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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