В Омске в исправительной колонии № 3 прошел чемпионат по вращению спиннеров среди заключенных, сообщает пресс-служба УФСИН по региону.
В состязаниях приняли участие 45 человек. Соревнования были организованы в клубе учреждения и состояли из нескольких этапов.
Самое простое упражнение – крутить спиннер на время на каждом пальце руки, самое сложное – крутить его на носу и локте.
Соревнования длились два часа. Победу одержал осужденный отряда № 4, который недавно попал в места лишения свободы.
"Идея провести чемпионат родилась, когда один из сотрудников принес несколько спиннеров в спортивный кружок учреждения. Упражнения с ними сразу же набрали популярность среди осужденных. В итоге мы решили провести настоящий чемпионат", – рассказал заместитель начальника исправительной колонии № 3 Алексей Голиков.
Комментарии
Они там спиннеры крутят, пока мы их содержим. Лучше б лес валили.
Во дожились....Люди в шахтах вкалывают....А там спиннерами развлекаются...,