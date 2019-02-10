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"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа

, ИА "Амител"
Тренировку пилоты провели на многофункциональных истребителях поколения "4+" Су-30СМ
Отработка фигуры прошла на подмосковной авиабазе в Кубинке / Фото: кадр из видео

Отработка фигуры прошла на подмосковной авиабазе в Кубинке / Фото: кадр из видео

Летчики пилотажной группы "Русские витязи" на подмосковной авиабазе в Кубинке продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа, сообщает ТК "Звезда".

Тренировку пилоты провели на многофункциональных истребителях поколения "4+" Су-30СМ. Вначале "Русские Витязи" продемонстрировали безупречную слетанность и показали плавные заходы. Потом отработали уже знакомые зрителям фигуры высшего пилотаж: летчики продемонстрировали "горку" с разворотом, синхронную "бочку", а после — совместную "петлю Нестерова".

Кульминацией стал показ совершенно новой фигуры — роспуск после набора высоты. Если раньше самолеты "четверкой" заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны "большим цветком".

В будущем эта фигура будет показана на новых авиасалонах. Однако каким будет окончательный рисунок - пока неизвестно.

Отмечается, что только недавно в состав "Русских витязей" пришло новое поколение будущих специалистов. Выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, чуть больше 20 лет. Так что пилотам есть, кому передавать свой опыт.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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10.02.2019 17:49
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