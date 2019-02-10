"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа

Летчики пилотажной группы "Русские витязи" на подмосковной авиабазе в Кубинке продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа, сообщает ТК "Звезда".
Тренировку пилоты провели на многофункциональных истребителях поколения "4+" Су-30СМ. Вначале "Русские Витязи" продемонстрировали безупречную слетанность и показали плавные заходы. Потом отработали уже знакомые зрителям фигуры высшего пилотаж: летчики продемонстрировали "горку" с разворотом, синхронную "бочку", а после — совместную "петлю Нестерова".
Кульминацией стал показ совершенно новой фигуры — роспуск после набора высоты. Если раньше самолеты "четверкой" заходили на зрителя и расходились в разные стороны, то теперь они практически вертикально поднимаются вверх и уже на высоте примерно 1000 метров расходятся в стороны "большим цветком".
В будущем эта фигура будет показана на новых авиасалонах. Однако каким будет окончательный рисунок - пока неизвестно.
Отмечается, что только недавно в состав "Русских витязей" пришло новое поколение будущих специалистов. Выпускникам авиационных учебных заведений, севшим во вторую кабину на тренировке, чуть больше 20 лет. Так что пилотам есть, кому передавать свой опыт.
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