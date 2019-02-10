Команда Алтайского края стала чемпионом России на первом командном Кубке страны по зимнему плаванию, проходящем в Уфе, сообщается в группе региональной Федерации спортивного зимнего плавания "Белые медведи".
Второе место заняла команда Тюменской области. Третье — команда "Белые куницы" из Республики Башкортостан.
"Поздравляем другие очень сильные команды, которые не вошли в призеры. Торжественное награждение вместе с большой концертной программой прошли в великолепном дворце культуры. Выражаем огромную благодарность организаторам соревнований за теплый прием и большой вклад в проведение соревнований", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с первого старта алтайская команда уверенно набирала победные очки и уже никому не давала шансов. "Первое командное место по сумме очков в каждом виде программы. Зачетная команда из шести человек: Зеленецкий Александр, Тетерин Василий, Чекушкин Олег, Голомедов Олег, Сырых Дмитрий, Шелестова Елена — завоевала по шесть золотых медалей и два первых места в двух эстафетах 4х25 м. вольным стилем и брасс", — сообщается в группе.
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