Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, местами изморозь, ветер южный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.
Температура ночью -20...-25, местами в северных и восточных районах -26...-31. Днем -10...-15, местами в северных районах до -20. Днем в отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь. Ветер южный, 2-7 м/с.
В Барнауле ночью ожидается -24...-26, днем -13...-15. Ночью временами слабый снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 2-7 м/с. Днем временами слабый снег, на дорогах гололедица, ветер южный, 2-7 м/с.
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