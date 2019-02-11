Аномальные холода, задержавшиеся в Алтайском крае, покинули наш регион и новая неделя стартует с нормального для февраля мороза.
"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица, утром местами изморозь", – говорится в прогнозе алтайского ЦГМС на 11 февраля. Дневные температуры в крае составят -10…-15 градусов, местами в северных районах до -20 градусов.
Ветер будет южный, 2-7 метров в секунду.
В Барнауле временами обещают слабый снег, на дорогах ожидается гололедица. Днем в краевой столице будет -13…-15 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
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