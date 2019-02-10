В подмосковной Барвихе минувшей ночью свой 45-летний юбилей отпраздновала Ольга Савельева — супруга сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, пишет портал Super.
Широкие семейные праздники члена Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Савельева уже становились предметом обсуждений — чего стоило его 50-летие в сентябре прошлого года, с кучей звезд шоубизнеса.
Как пишет издание, сенатор оказался верен себе и не поскупился на траты — вечеринку для любимой Ольги организовало одно из модных олигархических event-агенств Москвы в банкетном холле Barvikha luxury village.
Праздник назвали "Цвет настроения красный". Именинница продемонстрировала за вечер пять платьев алой расцветки. На сцене показывали масштабные видео инсталляции с женой сенатора, а сама она явилась перед гостями из огненного колеса.
Угощениями на торжестве лично заведовал известный ресторатор Аркадий Новиков. Вел праздник актер Вячеслав Манучаров. Банкетный холл по всему периметру находился под бдительной охраной.
Гостей развлекали дорогостоящие поп-звезды — Светлана Лобода, Дима Билан и Иван Дорн, под песни которых плясали подруги юбилярши, также прибывшие на праздник соответствуя красному дресс-коду.
Отмечается, что размаха веселья абсолютно не скрывали — многочисленные гости делились фото и видео в соцсетях.
Комментарии
Другой мир
нужно брать как Арашукова,
наш совфед стал ...как бы сказать это помягче....
Об'едки с этого шабаша нужно навалить в 90 ушат и отправить по всем регионам, что бы досталось хоть по крошечке каждому путирасту.