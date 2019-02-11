В испанском городе Алькала-де-Энарес в квартире обнаружено тело 22-летней женщины русского происхождения, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на газету El Pais.
По данным местного издания, убитую девушку зовут Дарья. В детстве она была удочерена испанской супружеской парой.
Об исчезновении стало известно после того, как ее приемная мать в конце декабря 2018 года написала заявление в полицию. Она рассказала, что больше года не могла выйти на связь с дочерью. Также она отметила, что отношения с Дарьей у нее складывались не лучшим образом.
По подозрению в совершении преступления задержан 42-летний испанец Мануэля Морено, который несколько лет состоял в отношениях с Дарьей. Мужчина работает официантом в местном баре. При обысках в его квартире было обнаружено тело, которое в расчлененном состоянии находилось в холодильнике.
Правоохранители считают, что Дарья была убита в этой квартире еще в 2017 году. Сам же Морено свою вину не признает. Он отказался давать показания.
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