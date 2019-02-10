Пострадавший на горке уральский школьник скончался в больнице

В Свердловской области 8-летний мальчик, получивший черепно-мозговую травму при катании с горки, скончался в больнице, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя регионального СК Александра Шульгу.
По данным СК, травму мальчик получил 2 февраля во время катания на оборудованной горке. Пострадавшего ребенка немедленно госпитализировали в местную больницу.
По данному факту следователи завели уголовное дело "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя". Сотрудники ведомства устанавливают, насколько оборудованная горка отвечала требованиям безопасности использования малолетними детьми.
Пока следователи не переквалифицировали данную статью после смерти мальчика.
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