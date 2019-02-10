Рогозин назвал освоение Луны главной целью

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что главной целью модернизации космической отрасли страны является освоение и изучение Луны, сообщает телеканал "360".
Рогозин напомнил, что задачу по изучению пригодности Луны, как базы для выхода российских кораблей в далекий космос, поставил перед госкорпорацией лично президент России Владимир Путин.
Рогозин пообещал выполнить это поручение президента.
По его словам, после выполнения задачи, поставленной президентом страны, Россия сможет вернуть себе лидерство в космической отрасли: "На выходе мы получим обновленную ракетно-космическую промышленность и новый инженерно-конструкторский класс".
Между тем, советник генерального директора "Роскосмоса" Александр Блошенко заявил, что точная дата пилотируемого полета к Луне пока не установлена, так как правительство еще не утвердило Федеральную целевую программу на создание тяжелой ракеты-носителя, а значит, неизвестно, сколько средств госкорпорация получит на свою лунную программу.
По его словам, от объема выделяемых средств зависит, как будет развиваться федеральная программа. Он не исключил, что возможен просто облет ракеты вокруг естественного спутника Земли. Поэтому он предложил воздержаться от сообщения дат начала работы над изучением и освоением Луны.
Комментарии
Распил грядет мама не горюй
Может в Алтайский край вложите?На Садики Школы и Мед учреждения?И дать пожить нашим пенсионерам,они заслужили.Пусть как и Европейские пенсионеры лечаться в санаториях и путешествуют.