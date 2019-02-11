Вода достигла села Теньга, где подтопила две улицы: Лесную и Центральную / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Алтай
Участок автодороги Туекта – Ябоган – Усть-Кан, мост через реку Теньга и четыре частных дома 10 февраля подтопило в Онгудайском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Алтай.
Как выяснилось, из-за продолжительных морозов до -40 градусов сильно промерзла река Теньга.
Льдом выдавило из русла оставшуюся незамерзшей воду со дна реки. В результате она достигла села Теньга, где подтопила две улицы: Лесную и Центральную.
В настоящее время экстренные службы совместно с администрацией проводят мероприятия для очистки от воды и льда населенного пункта и дорог.
В частности, сооружена водоотводная канава и разрезан лед под мостом. Туда вставят металлические трубы, которыми будут плавить лед.
Кроме того, привлечены грейдеры для очистки дорог от ледяных вод. Угрозы безопасности жизнеобеспечения граждан нет, уточнили в ведомстве.
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Бывает ежегодно.