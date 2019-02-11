Авария произошла в воскресенье, 10 февраля, на перекрестке улиц Северо-Западная и Смирнова, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Столкнулись ВАЗ и автокран. По информации местных жителей, водитель легковушки на скользкой дороге не успел остановить автомобиль и "догнал" впереди идущий транспорт.
Известно, что накануне поблизости случился порыв водопровода. Возникший после коммунальной аварии гололед стал одной из причин аварии, считают горожане.
"Дорожники не содрали наледь. Катушка, в общем", – констатирует сообщивший о ДТП барнаулец.
Комментарии
Тише едешь целее будешь.
Дык, эта - а чем т.н. дорожники занимаются - снега нет, а гололед повсеместно. Ежели они они дороги не чистЮт, то на что живут - приписки?!
кстати вечером того же дня случилась еще одна авария уже с 3 автомобилями.Дорога очень скользкая,даже переходить по переходу пешеходному,не говоря уже об авто.Необходимо жаловаться в вышестоящие органы,дорожники вообще не холял работать нормально