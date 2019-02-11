"АлтайБаскет" в Тобольске обидно проиграл хозяевам площадки, сообщает "Алтайский спорт".
При этом барнаульская команда после первой половины матча лидировала со счетом 36:28.
Однако ударно проведенные "Нефтехимиком" третья и особенно четвертая четверть матча нивелировали все труды гостей.
На последней минуте матча "АлтайБаскет" был уже в роли догоняющего – 54:57.
Затем Дмитрий Злобин неотразимо исполнил трехочковый и, казалось бы, спас команду от девятого подряд поражения.
Но менее, чем за секунду до конца встречи был зафиксирован фол в пользу тобольской площадки.
Точно выполнив два штрафных броска, они отпраздновали победу со счетом 54:57.
Следующие игры команда Бориса Соколовского проведет 3 и 4 марта в Барнауле. Соперником станет "Динамо-МГТУ" из Майкопа.
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