Двадцать докладов о состоянии и перспективах ленточных боров представили на рабочем совещании, которое состоялось на прошлой неделе (7-8 февраля 2019 года) в Новосибирске. Организатором выступил Институт леса Сибирского отделения Российской академии наук.
"Стратегию ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края признать правильной, однако текущее состояние лесов требует совершенствования методов ведения хозяйства, – сказано в резолюции, принятой по итогам рабочего совещания. – Учитывая важное экологическое, социальное и ресурсное значение ленточных боров Алтайского края, инициировать в министерстве природных ресурсов России реализацию соответствующего пилотного проекта с созданием научного стационара. В качестве пилотного проекта опробовать внедрение элементов интенсивной формы ведения лесного хозяйства, обеспечивающих сохранение биологического разнообразия и защитных функций лесов".
Ученые дали ответ на главный вопрос, который волнует общественность: есть ли угроза исчезновения ленточных боров из-за ведения в них хозяйственной деятельности? Как подчеркнул заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов, никакой экологической катастрофы нет: "Стратегия ведения лесного хозяйства правильная. У вас (в Алтайском крае – прим. пресс-службы) многие вопросы сделаны на порядок лучше, чем в других субъектах Российской Федерации".
Ученые считают, не нужно повторять ошибок тех регионов страны, где леса под давлением общественности закрывали от хозяйственной деятельности. Это приводило к неминуемой деградации боров.
Александр Онучин, директор института леса СО РАН (Красноярск), доктор биологических наук, профессор отметил, если в ленточных борах не вести лесное хозяйство, сделать их запретными, это будет чревато негативными последствиям – старением древостоя, пожарами, ветровалами. "Надо старые деревья убирать, которые свои функции выполнили, надо давать место, чтобы шло возобновление, чтобы новое поколение леса занимало лидирующие позиции", – сказал он.
По мнению Александра Шишикина, заведующего лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН (Красноярск), доктора биологических наук, в Алтайском крае преобладают спелые и перестойные леса. Охранять старовозрастные леса, не омолаживая их – это, по мнению эксперта, утопия, которая неизбежно приведет к пожарам: "Другого варианта нет. Здесь и заложена экономика. Либо мы дадим природе поменять ситуацию, либо сами возьмем этот ресурс". Средства, полученные от заготовки древесины, нужно направлять на лесовосстановление и противопожарное обустройство.
По оценкам специалистов, в ленточных борах большое количество старовозрастных насаждений. Необходимо способствовать омоложению лесов, для чего ученые проанализируют возраст рубок, способы лесовосстановления, противопожарное обустройство и создадут региональные нормативы для ленточных боров. Также планируется разработать программу космического мониторинга за динамикой изменений покрытых лесом площадей ленточных боров Алтайского края, изучить влияние хозяйственной деятельности на биологическое разнообразие.
ЦИФРЫ. В 2018 году хвойные насаждения в ленточных борах составили более 700 тыс. га. В 2007 году эта цифра была на уровне 680 тыс. га. Ежегодно в ленточных борах проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади более чем 10 тыс. га, особенно на землях, пострадавших от лесных пожаров. За последние десять лет высажено более 115 млн. сеянцев хвойных пород.
Комментарии
Наконец-то науку привлекли!
На правах рекламы?)
Алтайлес заказывал совещание?
давно нужно было внести ясность....в том что есть конкретные отличия лесопользования на алтае и в том же красноярском крае!!! Что то не слышу "гостей"!!!! сидят в углу и копят силы!!! сейчас стрельнут "обиженно" "опущенные"!!!
Обсолютно верное решение настоящих специалистов лесного хозяйства.
Сколько в Красноярском крае лесов - тайга бескрайняя и наш ленточный бор...
А тут пишут люди которые в крае проживают или только на продаже леса зарабатывают??
Что то с трудом верится, что науку кто то услышит у нас в стране....хотя видно мастодонты лесной науки собирались...если не их случать, то кого тогда?
Давно пора было заняться лесным хозяйством. а не гадить в сторону работников лесах
Учёные тщательно отобранные и приглашенные. Результат закономерен и проплачен.
Интересно посмотреть что на данную статью смогут сказать диванные войска. По факту было собрано большое количество специалистов данной области, как нашего края так и представителей Красноярска и Урала(для тех кто в эко танке - Урал это родина лесоводов).Данное мероприятие продолжалось не один день, входе совещания специалисты данной области смогли обсудить все горячие вопросы, а главное братья наши младшие вам наконец представили обоснования многих спорных опросов. И возможно в дальнейшем мы уже не будем вести не обоснованную полемику.