Понедельник, 11 Февраль, 11:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужно ли учителей штрафовать за агрессию по отношению к ученику?

Спецпроекты

$ 66,06
€ 74,9
236701
Обь
-18см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Ученые: в Алтайском крае нет угрозы исчезновения ленточных боров

, ИА "Амител"
К такому выводу пришли ведущие лесоводы из Москвы, Красноярска, Екатеринбурга и других городов страны

Двадцать докладов о состоянии и перспективах ленточных боров представили на рабочем совещании, которое состоялось на прошлой неделе (7-8 февраля 2019 года) в Новосибирске. Организатором выступил Институт леса Сибирского отделения Российской академии наук.

"Стратегию ведения лесного хозяйства в ленточных борах Алтайского края признать правильной, однако текущее состояние лесов требует совершенствования методов ведения хозяйства, – сказано в резолюции, принятой по итогам рабочего совещания. – Учитывая важное экологическое, социальное и ресурсное значение ленточных боров Алтайского края, инициировать в министерстве природных ресурсов России реализацию соответствующего пилотного проекта с созданием научного стационара. В качестве пилотного проекта опробовать внедрение элементов интенсивной формы ведения лесного хозяйства, обеспечивающих сохранение биологического разнообразия и защитных функций лесов".

Ученые дали ответ на главный вопрос, который волнует общественность: есть ли угроза исчезновения ленточных боров из-за ведения в них хозяйственной деятельности? Как подчеркнул заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета (Екатеринбург), профессор, доктор сельскохозяйственных наук Сергей Залесов, никакой экологической катастрофы нет: "Стратегия ведения лесного хозяйства правильная. У вас (в Алтайском крае – прим. пресс-службы) многие вопросы сделаны на порядок лучше, чем в других субъектах Российской Федерации".

Ученые считают, не нужно повторять ошибок тех регионов страны, где леса под давлением общественности закрывали от хозяйственной деятельности. Это приводило к неминуемой деградации боров.

Александр Онучин, директор института леса СО РАН (Красноярск), доктор биологических наук, профессор отметил, если в ленточных борах не вести лесное хозяйство, сделать их запретными, это будет чревато негативными последствиям – старением древостоя, пожарами, ветровалами. "Надо старые деревья убирать, которые свои функции выполнили, надо давать место, чтобы шло возобновление, чтобы новое поколение леса занимало лидирующие позиции", – сказал он.

По мнению Александра Шишикина, заведующего лабораторией техногенных лесных экосистем Западно-Сибирского отделения института леса СО РАН (Красноярск), доктора биологических наук, в Алтайском крае преобладают спелые и перестойные леса. Охранять старовозрастные леса, не омолаживая их – это, по мнению эксперта, утопия, которая неизбежно приведет к пожарам: "Другого варианта нет. Здесь и заложена экономика. Либо мы дадим природе поменять ситуацию, либо сами возьмем этот ресурс". Средства, полученные от заготовки древесины, нужно направлять на лесовосстановление и противопожарное обустройство.

По оценкам специалистов, в ленточных борах большое количество старовозрастных насаждений. Необходимо способствовать омоложению лесов, для чего ученые проанализируют возраст рубок, способы лесовосстановления, противопожарное обустройство и создадут региональные нормативы для ленточных боров. Также планируется разработать программу космического мониторинга за динамикой изменений покрытых лесом площадей ленточных боров Алтайского края, изучить влияние хозяйственной деятельности на биологическое разнообразие.

ЦИФРЫ. В 2018 году хвойные насаждения в ленточных борах составили более 700 тыс. га. В 2007 году эта цифра была на уровне 680 тыс. га. Ежегодно в ленточных борах проводятся лесовосстановительные мероприятия на площади более чем 10 тыс. га, особенно на землях, пострадавших от лесных пожаров. За последние десять лет высажено более 115 млн. сеянцев хвойных пород.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.02.2019 10:16
ФокУс

Наконец-то науку привлекли!

0  0
11.02.2019 10:23
- гость -

На правах рекламы?)

0  0
11.02.2019 10:24
- гость -

Алтайлес заказывал совещание?

0  0
11.02.2019 10:27
Лесовод

давно нужно было внести ясность....в том что есть конкретные отличия лесопользования на алтае и в том же красноярском крае!!! Что то не слышу "гостей"!!!! сидят в углу и копят силы!!! сейчас стрельнут "обиженно" "опущенные"!!!

0  0
11.02.2019 10:35
BSA

Обсолютно верное решение настоящих специалистов лесного хозяйства.

0  0
11.02.2019 10:47
- гость -

Сколько в Красноярском крае лесов - тайга бескрайняя и наш ленточный бор...

0  0
11.02.2019 10:52
- гость -

А тут пишут люди которые в крае проживают или только на продаже леса зарабатывают??

0  0
11.02.2019 10:53
Иван

Что то с трудом верится, что науку кто то услышит у нас в стране....хотя видно мастодонты лесной науки собирались...если не их случать, то кого тогда?

0  0
11.02.2019 10:58
СоВоК

Давно пора было заняться лесным хозяйством. а не гадить в сторону работников лесах

0  0
11.02.2019 10:59
Гость

Учёные тщательно отобранные и приглашенные. Результат закономерен и проплачен.

0  0
11.02.2019 11:10
ФенистЯсныйСокол Р

Интересно посмотреть что на данную статью смогут сказать диванные войска. По факту было собрано большое количество специалистов данной области, как нашего края так и представителей Красноярска и Урала(для тех кто в эко танке - Урал это родина лесоводов).Данное мероприятие продолжалось не один день, входе совещания специалисты данной области смогли обсудить все горячие вопросы, а главное братья наши младшие вам наконец представили обоснования многих спорных опросов. И возможно в дальнейшем мы уже не будем вести не обоснованную полемику.

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
11:07
Для комфорта всей семьи: как определить хорошую планировку своей новой квартиры 0
11:04
Названы регионы с самым малодоступным для населения бензином 0
10:52
Студенты смогут добраться из Барнаула в Новосибирск за полцены 1
10:46
Доставка с любовью: новая "фишка" от Love Radio Барнаул к 14 февраля 0
10:31
Алтайский депутат предложил превратить "Изумрудный" в народный парк 5
10:22
Фото лысого Дональда Трампа насмешило пользователей соцсетей 1
10:15
Ученые: в Алтайском крае нет угрозы исчезновения ленточных боров 11
10:12
Одной секунды не хватило: "АлтайБаскет" проиграл девятый раз подряд 0
10:05
Свыше 600 волков застрелили за вознаграждение в Горном Алтае 0
10:02
Возврат земельного налога за 3 года – теперь законно 0
09:48
Ночное ДТП в наукограде: автомобиль слетел с дороги в Бийске 0
09:47
Отпуск близко. Куда из Барнаула улететь летом 2019-го и как сэкономить на отдыхе 0
09:32
Сила впечатления: как внешний вид человека влияет на его успех 2
09:22
Торговые палатки и ларьки могут вернуть на улицы российских городов 4
09:14
Тело мужчины обнаружили в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом 0
09:01
Долг за электроэнергию придется покрывать своим имуществом 4
08:53
Автокран и легковушка столкнулись на скользком перекрестке Барнаула 3
08:41
Как в Лаврентьев день лечили зрение 0
08:34
Наводнение в -40°C: в Горном Алтае речная вода подтопила дома 1
08:23
В Барнауле открылось новое уютное место с невероятно вкусной атмосферой 8
08:12
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 2
08:01
Топ изданий о любви: какую книгу выбрать для своей половинки 0
08:00
Возвращаем счастье: эксперт о новейших технологиях коррекции зрения 0
07:50
Блондинка Джен: лучшие фотографии Дженнифер Энистон 1
07:34
Ошибка ценой в миллионы: чем грозит покупка жилья без правовой экспертизы 1
07:19
Двухуровневую квартиру с зоной барбекю продают в Барнауле за 17,5 млн руб. 1
07:03
Экс-губернатор, экс-посол Суриков получил госнаграды от Путина и Лукашенко 1
06:48
Железная воля: истории барнаульцев, которые взяли себя в руки и похудели 5
06:32
Я у мамы инженер: безумные решения бытовых проблем 13
06:17
Мороз без аномалий: нормальная зима вернулась в Алтайский край 0
06:01
Общими усилиями вытащить край: интервью с экс-губернатором Александром Суриковым 13
00:09
Испанец убил и два года хранил в холодильнике девушку, удочеренную из России 2
23:18
Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвонок 15-летней девочке за хамство 24
22:50
Ученые назвали первые признаки онкологии, которые игнорируют мужчины 0
21:58
Рогозин назвал освоение Луны главной целью 9
20:48
Пострадавший на горке уральский школьник скончался в больнице 1
19:21
Жена сенатора Савельева, думающего о бюджете России, широко отметила свой юбилей 12
19:06
Картины Гитлера выставили на аукционе, но никто не захотел их купить 0
18:44
От -31 до -10: погода в Алтайском крае на 11 февраля 0
18:14
Команда Алтайского края победила на первом Кубке России по зимнему плаванию 0
17:41
Российским саночникам не включили гимн после победы на чемпионате Европы 2
17:01
"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа 1
16:37
Несколько десятков человек устроили драку с полицией у здания украинского МВД 0
16:21
Чемпионат по вращению спиннеров среди заключенных прошел в колонии Омска 2
15:31
Автомобиль на Алтае слетел в кювет из-за автобуса, который сильно дымил 3
15:04
Лукашенко пообещал выдать пулеметы белорусским биатлонисткам 1
14:35
Захарова рассказала, какие стихи ей тайно пишет Никита Михалков 2
14:02
Скворцову высмеяли в Сети за слова о "самой подготовленной" в мире России 38
13:40
Подробности "похищения" ребенка в Барнауле: мать обвинила незнакомца из-за мести 14
13:01
Режим ЧС введен на Новой Земле: десятки белых медведей гоняются за россиянами 6
12:24
Девочку сбили в Барнауле на переходе, по которому она шла вместе с отцом 39
12:01
Новосибирец спасся из горевшего дома, но не успел помочь четверым детям и жене 1
11:38
Епископа "новой церкви" Украины не пустили в монастырь на Афоне 3
11:01
Торговый центр "Океан" горит в Сахалинской области 0
10:49
Алтайское МЧС рассказало историю спасения 96-летней старушки из пожара 1
10:15
Накрашенный Бекхэм появился на обложке модного журнала 4
09:43
Жители Казахстана сбежались с ведрами к перевернувшемуся на трассе спиртовозу 4
09:28
Двум жителям Алтая грозит до пяти лет за кражу колбасы и газировки 4
08:51
"Роскосмос" потратит 4,6 млрд рублей на шесть запусков кораблей к МКС 0
08:30
Порошенко: Украине не нужен "флиртующий и хихикающий с Путиным" президент 1
07:45
Вундердевочка: лучшие фото обаятельной Хлои Грейс Морец 14
07:24
Как в Ефремов день задабривали домового 1
07:03
Усадьбу с мраморным камином и дизайн-оформлением продают в Барнауле за 17 млн 3
06:44
Есть ограничения? Какая компенсация за свет положена семье с ребенком-инвалидом 2
06:23
Звезды, которые кардинально изменились после похудения 1
06:01
Дальше будет легче: аномальные 40-градусные морозы покинули Алтайский край 0
23:03
Россияне сегодня могут поздравить Татьяну Голикову с днем рождения 8
22:24
Новую версию смерти Децла озвучил продюсер "Ласкового мая" 1
21:29
Мужчина в Барнауле пытался похитить ребенка, отказавшегося идти с ним за деньги 0
20:17
Бийский дед стал героем игры для смартфонов "Елочка без соли – наряди елочку" 0
19:41
Путин назначил уроженца Алтая руководителем Центра "Э" МВД России 2
19:02
Сотрудников магазина обязали портить черствый хлеб, чтобы не достался малоимущим 39
18:44
От -33 до -7: погода в Алтайском крае на 10 февраля 0
18:01
Барнаулец с герпесом на губах украл пакет с едой и выбросил его во время погони 5
17:39
Азербайджанский бизнесмен умер в барнаульской тюрьме за 10 дней до освобождения 4
17:18
Депутат Госдумы припомнил случай в Барнауле, когда "разносил" законопроект 2
16:49
Путина хотят пригласить в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны 1
16:28
Би-би-си опубликовала баннер, где Курильские острова изображены как часть Японии 0
15:51
Олени и лоси в США из-за смертельной болезни превращаются в зомби 2
15:25
Шведы заявили о создании "самолета-кошмара" для российских истребителей 5
14:41
Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году 10
14:04
Адмирал ВМС США призвал "нанести удар первым" по России и Китаю 6
13:46
Первый частный космодром в России может появиться в одном из двух регионов 4
13:17
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина 3
12:41
Путин подарил Грефу на день рождения орден "За заслуги перед Отечеством" 16
12:29
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 1
11:45
Васильева: половина российских учителей пройдет переподготовку 7
11:29
Захарова рассказала о своем детстве, пути к успеху и женской силе 8
10:52
Самая обаятельная и привлекательная: "Мисс Офис – 2019" выберут в Барнауле 0
10:32
"Нашли способ выживать": США заявили о неэффективности санкций против России 5
10:15
ПФР рассказал о способах увеличения пенсии по старости 1
09:51
Свежее рыбное филе стало социально значимым товаром 0
09:32
Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе 0
08:56
США ответили России на предложение уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД 0
08:33
Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек и котят 5
08:06
Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев" 2
07:50
Как в Златоустьев огонь избавлялись от зубной боли 0
07:34
Вредно ли отбеливать зубы и чистить их электрощеткой: советы стоматолога-боксера 5
07:27
Храм на родине Калашникова может стать одним из красивейших в России 3
07:19
Рецепты от Sofi: Чудесный йогуртовый торт ко Дню влюбленных 1
07:03
50 тысяч в месяц: в Барнауле сдают в аренду дом с ангаром в березовой роще 0
06:48
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 12
06:32
Кто платит за подсветку-иллюминацию домов в Барнауле 2
06:17
Фильмы ужасов отдыхают: учебные манекены стоматологов 3
06:01
Алтай опустился "на дно" аномального холода и возвращается к нормальной зиме 0
05:40
Взбунтовавшиеся заключенные подрались и устроили пожар в Самаре 0
04:10
Пиво или вино: ученые проверили, от чего меньшее похмелье 3
03:39
Эксперты назвали самые опасные для здоровья смартфоны 0
02:07
Беспорядки в Харькове: радикалы забросали яйцами генконсульство РФ 0
01:33
Ушел из жизни английский актер Альберт Финни 0
00:41
Рыбы шокировали ученых, пройдя "зеркальный тест" 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.