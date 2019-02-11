В Горном Алтае подвели итоги борьбы с волками, угрожавшими скоту в высокогорных районах, сообщает республиканское правительство.
За каждого убитого этого хищного зверя в 2018 году охотникам выдавали по три тысячи рублей. На эти цели в бюджете заложили 3,6 миллиона рублей.
В результате за год застрелили 602 волка. Из них 143 в Усть-Коксинском районе, 133 – в Онгудайском и 124 – в Кош-Агачском.
Кроме того, для регулирования численности хищника до 28 февраля на него открыта любительская и спортивная охота. Для этого выдано 482 разрешения.
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