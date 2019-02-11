Пользователь Twitter под ником Stone Cold задался вопросом, как бы выглядел Дональд Трамп, если бы у него не было денег на дорогого парикмахера, пересадку волос и "оранжевый" загар.
Для этого он взял фотографию президента США и обработал ее с помощью специальной программы.
В качестве цвета лица автор поста использовал оттенок кожи у глаз, а на место прославленной прически добавил лысину, соответствующую возрасту американца.
Подписчиков позабавило преображение президента. В результате более 60 тысяч человек "лайкнули" пост и еще свыше 20 тысяч – ретвитнули его.
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