На примере жилого комплекса "ДОБРЫНЯ", по адресу: ул. Юрина, 204 ж, определимся, на что нужно обращать внимание в новой квартире.
1. Освещение и инсоляция.
Инсоляция — это процесс облучения поверхности земли солнечным светом. Требование об обеспечении жилых помещением минимальным уровнем инсоляции появилось в 30-х годах XX века, поскольку из-за изнурительного труда, недостаточного питания и отсутствия солнца в квартире, жители были более подвержены различным заболеваниям. С того времени уровень жизни в современном обществе стал значительно выше, а минимальный уровень инсоляции сегодня обеспечивается для всех квартир в жилом доме.
Однако понятие инсоляции связано только с солнечным светом, а естественным источником освещения является и само небо. Освещенность рассеянным естественным светом зависит от высоты расположения квартиры и плотности/этажности окружающей застройки.
Семейный дом "ДОБРЫНЯ" значительно выделяется высотой среди окружающих зданий, что создает большое количество планировок с максимальным естественным освещением в комнатах.
2. Высота потолка.
Важно оценивать не фактическую высоту потолков, а пропорции помещения в целом — ширину и высоту комнат.
Проект ЖК "ДОБРЫНЯ" предусматривает высоту потолка 2,7 метра, причем планировочные решения пропорциональны во всех смыслах. Маленьких квартир в доме почти нет, что оставляет значительно место для просторных планировок — так необходимых семейным жильцам.
3. Отдельные комнаты.
Логично, что изолированными проектируют помещения, предназначенные для процессов, требующих уединения. Например, для сна, процедур гигиены или работы. До недавнего времени в список таких помещений попадала и кухня, архитекторы старались ограничить распространение запахов и грязи от процесса готовки.
Развитие технической оснащенности современной кухни избавляет жителей от необходимости изолировать пространство. Отдельная вытяжка, современная бытовая техника позволяют использовать гостиные с зоной кухни без негативных моментов.
Как яркий пример современного планировочного решения — большая трехкомнатная квартира, с зоной кухни в жилом комплексе "ДОБРЫНЯ".
4. Угловая квартира — не минус.
Если сравнивать квартиру угловую и жилище с окнами на одну сторону — у угловой реально больше плюсов. Самый весомый — возможность сквозного проветривания и более широкий световой фронт. Опыт проживания людей в панельных "хрущевках" создал стойкое недоверие к угловым квартирам: считается, что они холоднее. Причина, правда, заключается не на планировочном решении, а в невысоком качестве материалов, малоэффективной конструкцией стеновых панелей. Современное строительство с высокими требованиями к теплоизоляции и энергоэффективности конструкций домов исключают такую проблему.
Обратите внимание на угловую квартиру в ЖК "ДОБРЫНЯ", где просторная гостиная с зоной кухни имеет окна на 2 стороны здания, что создаст дополнительный способ вентиляции помещения.
Напомним, что жилой дом "ДОБРЫНЯ" - это уникальный проект, в основе которого лежат семейные ценности и комфорт для жителей с детьми. Развитая инфраструктура района обеспечит все необходимые удобства для каждого члена семьи.
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Комментарии
Не совсем понятен смысл микрокоридора в обеих планировках.
11.02.2019 11:23
dirserver
Ширее надо смотреть. В принципе не понятен смысл в многоэтажной точечной застройке. Парковка занимает территорию наверное в два раза больше чем дом, при этом по факту и двор будет забит кибитками. Отличное предложение нечего сказать, жить на автостоянке в свечке. Аллё гараж! Малоэтажная квартальная застройка с закрытыми от автомобилей дворами, вот что нужно строить дорогие девелоперы и администрация города. Эта архаика прошлого века, никуда не годится. Плохо, очень плохо.