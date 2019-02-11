На примере жилого комплекса "ДОБРЫНЯ", по адресу: ул. Юрина, 204 ж, определимся, на что нужно обращать внимание в новой квартире.

1. Освещение и инсоляция.

Инсоляция — это процесс облучения поверхности земли солнечным светом. Требование об обеспечении жилых помещением минимальным уровнем инсоляции появилось в 30-х годах XX века, поскольку из-за изнурительного труда, недостаточного питания и отсутствия солнца в квартире, жители были более подвержены различным заболеваниям. С того времени уровень жизни в современном обществе стал значительно выше, а минимальный уровень инсоляции сегодня обеспечивается для всех квартир в жилом доме.

Однако понятие инсоляции связано только с солнечным светом, а естественным источником освещения является и само небо. Освещенность рассеянным естественным светом зависит от высоты расположения квартиры и плотности/этажности окружающей застройки.

Семейный дом "ДОБРЫНЯ" значительно выделяется высотой среди окружающих зданий, что создает большое количество планировок с максимальным естественным освещением в комнатах.

2. Высота потолка.

Важно оценивать не фактическую высоту потолков, а пропорции помещения в целом — ширину и высоту комнат.

Проект ЖК "ДОБРЫНЯ" предусматривает высоту потолка 2,7 метра, причем планировочные решения пропорциональны во всех смыслах. Маленьких квартир в доме почти нет, что оставляет значительно место для просторных планировок — так необходимых семейным жильцам.

3. Отдельные комнаты.

Логично, что изолированными проектируют помещения, предназначенные для процессов, требующих уединения. Например, для сна, процедур гигиены или работы. До недавнего времени в список таких помещений попадала и кухня, архитекторы старались ограничить распространение запахов и грязи от процесса готовки.

Развитие технической оснащенности современной кухни избавляет жителей от необходимости изолировать пространство. Отдельная вытяжка, современная бытовая техника позволяют использовать гостиные с зоной кухни без негативных моментов.

Как яркий пример современного планировочного решения — большая трехкомнатная квартира, с зоной кухни в жилом комплексе "ДОБРЫНЯ".

4. Угловая квартира — не минус.

Если сравнивать квартиру угловую и жилище с окнами на одну сторону — у угловой реально больше плюсов. Самый весомый — возможность сквозного проветривания и более широкий световой фронт. Опыт проживания людей в панельных "хрущевках" создал стойкое недоверие к угловым квартирам: считается, что они холоднее. Причина, правда, заключается не на планировочном решении, а в невысоком качестве материалов, малоэффективной конструкцией стеновых панелей. Современное строительство с высокими требованиями к теплоизоляции и энергоэффективности конструкций домов исключают такую проблему.

Обратите внимание на угловую квартиру в ЖК "ДОБРЫНЯ", где просторная гостиная с зоной кухни имеет окна на 2 стороны здания, что создаст дополнительный способ вентиляции помещения.

Напомним, что жилой дом "ДОБРЫНЯ" - это уникальный проект, в основе которого лежат семейные ценности и комфорт для жителей с детьми. Развитая инфраструктура района обеспечит все необходимые удобства для каждого члена семьи.

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