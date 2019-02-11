Фото: Amic.ru
Депутат краевого законодательного собрания от "Справедливой России" Владислав Вакаев предложил разработать концепцию народного парка на месте "Изумрудного", где было вырублено огромное количество деревьев.
По его словам, необходимо собрать оргкомитет, который разработает концепцию "народного парка" и подготовит проект его реконструкции.
"Хочу особо отметить, что это должен быть не столько ландшафтный, сколько социальный проект. Парк должен стать центром притяжения самых разных социальных групп – мам с детьми, школьников, молодежи, спортсменов, пенсионеров, инвалидов, "собачников", велосипедистов и т.д. После этого мы должны представить проект краевым властям и заручиться их поддержкой. В том числе и финансовой. Учитывая, что доверие общества к "коммерческим" арендаторам подорвано, нам также нужно будет предложить оптимальную форму управления парком – максимально открытую и подотчетную общественности", — написал на своей страничке в Facebook Владислав Вакаев.
В частности, депутат предлагает привлечь к проекту различных общественников, журналистов, а также представителей бизнеса, готовых тратить собственные средства на благоустройство парка.
Ранее сообщалось, арендатора парка "Изумрудный" обвиняют в незаконной рубке 560 деревьев. Прокуратура Октябрьского района Барнаула передала уголовное дело в суд. Ущерб оценивается в 15 миллионов рублей. Сейчас ведется судебное разбирательство между управления имущественных отношений Алтайского края с экс-арендатором — ООО "Лидер" — в арбитраже. Пока не будет определен окончательно собственник парка, то там нельзя проводить никаких работ и высаживать деревья.
Комментарии
Давно пора! В центре города негде с ребенком погулять ни летом, а особенно зимой!
Хорошее предложение.
А главы администраций города и района (Октябрьского) допрашивали следователи ? Кто у по их мнению виноват и чьи подписи и визы в качестве согласования имеются на документах,изъятых у Фишера и в администрации города ?
А Фишер просто ФУНК Он ведь ни чего не решает за ним адалин строй стоит
вот пусть адалин строй и восстанавливает или следователи не нашли виновных