Сколько бензина могут купить жители различных регионов РФ на среднюю зарплату, подсчитали журналисты РИА "Новости".

Для этого они использовали данные о среднемесячной заработной плате за вычетом с декабря 2017-го по ноябрь 2018-го и региональную цену АИ-92 на середину января 2019 года.

Как выяснилось, самое малодоступное топливо – в Дагестане, а наиболее доступное – в Ямало-Ненецком автономном округе.

Жители Дагестана, как выяснилось, могут на среднемесячный заработок приобрести всего 483 литра топлива.

В десятку антирейтинга также вошли Карачаево-Черкесия (508 литров), Кабардино-Балкария – (517 литров), Калмыкия (531 литр), Крым (533), Адыгея (534), Чечня (536), Ивановская область (537), Алтайский край (539) и Тамбовская область (545).

Первая тройка субъектов РФ с самым доступным бензином выглядит следующим образом: Ямало-Ненецкий округ (2006 литров), Москва (1699) и Ненецкий автономный округ (1588 литров).

Больше тысячи литров АИ-92 на среднемесячный заработок могут купить также жители Чукотки, Магаданской и Сахалинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Камчатки, Санкт-Петербурга, Мурманской области, Якутии, Московской области и Коми.