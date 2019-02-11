Студенты смогут добраться на автобусах из Барнаула в Новосибирск с 50-процентной скидкой, информирует пресс-служба барнаульского автовокзала.
"С 11 февраля на маршруте "Барнаул – Новосибирск" перевозчиком ООО "ПАТП-4" введена 50% скидка на проезд студентам высших и средних специальных учебных заведений. Отправление указанных рейсов из Барнаула ежедневно: 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 17:00", — говорится в сообщении.
Для того, чтобы воспользоваться льготой, при себе необходимо иметь действующий документ, подтверждающий статус студента, и паспорт.
Комментарии
Студентом можно быть и в 60 лет. Действует при этом льгота?
А на электричке студенту можно добраться за 100 с копейками. Без пробок и гораздо быстрее.