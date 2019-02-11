Жителя Барнаула подозревают в краже продуктов из магазина — мужчина прихватил с собой весьма широкий ассортимент товара.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, злоумышленник 1988 года рождения зашел в один из продуктовых магазинов, где похитил рыбу (форель, кету), а также тушки кальмара и пять головок сыра.
"Спрятав все под верхнюю одежду, покинул торговую точку. Сотрудники магазина, выявив факт недостачи товара, обратились в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила более 4000 рублей", — добавляют в правоохранительном ведомстве.
В итоге подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
сейчас закроют парня лет на 10, однозначно
где похитил рыбу (форель, кету), а также тушки кальмара и пять головок сыра.
"Спрятав все под верхнюю одежду,
Куртка замшевая - три!)))
Все на парня повесить решили?)
И.Савинцеву за МИЛЛИОНЫ дали условно, а тут точно посадят за рыбу!
да-да чем больше воруешь тем меньше дают
5!!! Головок сыра под верх одежду???