Жителя Барнаула подозревают в краже продуктов из магазина — мужчина прихватил с собой весьма широкий ассортимент товара.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, по предварительным данным, злоумышленник 1988 года рождения зашел в один из продуктовых магазинов, где похитил рыбу (форель, кету), а также тушки кальмара и пять головок сыра.

"Спрятав все под верхнюю одежду, покинул торговую точку. Сотрудники магазина, выявив факт недостачи товара, обратились в органы внутренних дел. Сумма причиненного ущерба составила более 4000 рублей", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

В итоге подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.