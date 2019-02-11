Фото: instagram.com/friend__of__your__friend, instagram.com/muah_irinaelis, instagram.com/evgeniileushev, instagram.com/ksenia_efim1108, instagram.com/yaroslavskaya_l

Небывалое нашествие белых медведей наблюдается в Архангельской области на архипелаге Новая Земля. В регионе объявлен режим ЧС. Животные бродят по улицам, заходят в дома и обедают на свалках. Как пишет Лента.ру, в районе поселка Белушья Губа было замечено около 50 животных, тогда как в окрестностях их обычно обитает до 10 особей.

Медведи уже не реагируют на светошумовые сигналы, патрульных автомобилей и собак. Было принято решение о усыплении животных и вывозе подальше от населенных пунктов.