Понедельник, 11 Февраль, 13:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66,06
€ 74,9
237000
Обь
-18см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Аномальные морозы в Алтайском крае-2019 Коммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

Жители Рубцовска в мороз вышли на митинг против закрытия крупных предприятий

, ИА "Амител"
В нем приняло участие около 250 человек

Фото: Amic.ru

Около 250 человек в Рубцовске приняли участие в митинге за сохранение АО "Рубцовский хлебокомбинат" и других предприятий города, находящихся в сложной экономической ситуации. Организатором акции, которой не помешал даже мороз, стала депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Перед собравшимися выступили председатель профкома хлебокомбината Галина Сизых, глава города Дмитрий Фельдман, депутат горсовета Надежда Дрюпина, адвокат Владимир Кузнецов, руководитель фракции КПРФ в горсовете Владимир Белкин.

По результатам митинга, была принята резолюция, адресованная правительству Алтайского края и администрации Рубцовска с призывом не допустить закрытия таких предприятий, как АО "Рубцовский хлебокомбинат", ОАО "Рубцовский мясокомбинат", МУП "ПАТП", МУП "Рубцовский водоканал" как социальных стратегических предприятий.

Кроме того, организаторы обратились к торговым сетям "Мария-Ра" и "Магнит" с просьбой учитывать предпочтения и потребность населения в местной продукции и понимать ответственность перед работниками монопредприятий, находящимся под угрозой сокращения.

Ранее в ходе онлайн-форума на сайте правительства края, заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков заверил, что власти предпринимают попытки наладить работу двух старейших предприятий города — АО "Рубцовский мясокомбинат" и АО "Рубцовский Хлебокомбинат".

По словам чиновника, ситуация на обоих предприятиях действительно не простая.
Предприятия имеют большие мощности, которые в современных условиях в силу различных объективных причин используются не полностью. Исходя из этого, руководство АО "Рубцовский мясокомбинат" вынуждено увольнять некоторых сотрудников.

Что касается хлебокомбината, то по имеющейся информации у Александра Кондыкова на сегодняшний день ни один человек с предприятия не уволен, цеха работают, сырье закупается в соответствии с потребностью.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

11.02.2019 12:22
Гость

Поздно, надо было митинговать когда АТЗ РАТМу продавали.

0  0
11.02.2019 13:18
- гость -

пара пенсов вышли... бунт прямо

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< февраль 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28         
13:13
Томенко официально назначил нового зампреда в алтайское правительство 0
13:02
В семи регионах России отключили аналоговое телевидение 0
12:50
Когда Великий пост в 2019 году и что нельзя делать в этот период 0
12:34
Тигра Амура передадут администрации Приморского края 0
12:21
ДТП с участием фуры осложнило движение на проспекте Строителей в Барнауле 1
12:11
Отпуск близко. Как барнаульцам сэкономить на летнем отдыхе и куда лучше полететь 0
12:06
СМИ: Министр обороны Британии анонсирует "расплату за российскую провокацию" 2
12:04
Газонокосилку за частушку: "Фирсова Слобода" объявляет конкурс 0
11:48
Политическим вице-губернатором в Алтайском крае станет выходец из "Интер РАО" 8
11:43
Жители Рубцовска в мороз вышли на митинг против закрытия крупных предприятий 1
11:32
Опасные гости: россияне делятся снимками голодных белых медведей 1
11:23
СКР проверяет сведения о "живом щите" ГИБДД на трассе под Владимиром 0
11:15
Альфа-Банк и "Квартплата 24" запустили прогрессивный сервис расчетов в сфере ЖКХ 2
11:12
Житель Барнаула стащил из магазина форель, кету, тушки кальмара и сыр 5
11:07
Для комфорта всей семьи: как определить хорошую планировку своей новой квартиры 3
11:04
Названы регионы с самым малодоступным для населения бензином 1
10:52
Студенты смогут добраться из Барнаула в Новосибирск за полцены 3
10:46
Доставка с любовью: новая "фишка" от Love Radio в Барнауле к 14 февраля 0
10:31
Алтайский депутат предложил превратить "Изумрудный" в народный парк 9
10:22
Фото лысого Дональда Трампа насмешило пользователей соцсетей 2
10:15
Ученые: в Алтайском крае нет угрозы исчезновения ленточных боров 33
10:12
Одной секунды не хватило: "АлтайБаскет" проиграл девятый раз подряд 1
10:05
Свыше 600 волков застрелили за вознаграждение в Горном Алтае 0
10:02
Возврат земельного налога за 3 года – теперь законно 1
09:48
Ночное ДТП в наукограде: автомобиль слетел с дороги в Бийске 0
09:32
Сила впечатления: как внешний вид человека влияет на его успех 3
09:22
Торговые палатки и ларьки могут вернуть на улицы российских городов 7
09:14
Тело мужчины обнаружили в поселке Фирсова Слобода под Барнаулом 0
09:01
Долг за электроэнергию придется покрывать своим имуществом 4
08:53
Автокран и легковушка столкнулись на скользком перекрестке Барнаула 3
08:41
Как в Лаврентьев день лечили зрение 0
08:34
Наводнение в -40°C: в Горном Алтае речная вода подтопила дома 1
08:23
В Барнауле открылось новое уютное место с невероятно вкусной атмосферой 13
08:12
Маленькая страна: интересные факты о Ватикане 2
08:01
Топ изданий о любви: какую книгу выбрать для своей половинки 0
08:00
Возвращаем счастье: эксперт о новейших технологиях коррекции зрения 0
07:50
Блондинка Джен: лучшие фотографии Дженнифер Энистон 1
07:34
Ошибка ценой в миллионы: чем грозит покупка жилья без правовой экспертизы 2
07:19
Двухуровневую квартиру с зоной барбекю продают в Барнауле за 17,5 млн руб. 1
07:03
Экс-губернатор, экс-посол Суриков получил госнаграды от Путина и Лукашенко 1
06:48
Железная воля: истории барнаульцев, которые взяли себя в руки и похудели 8
06:32
Я у мамы инженер: безумные решения бытовых проблем 13
06:17
Мороз без аномалий: нормальная зима вернулась в Алтайский край 0
06:01
Общими усилиями вытащить край: интервью с экс-губернатором Александром Суриковым 17
00:09
Испанец убил и два года хранил в холодильнике девушку, удочеренную из России 2
23:18
Охранники ТЦ в Новороссийске сломали позвонок 15-летней девочке за хамство 26
22:50
Ученые назвали первые признаки онкологии, которые игнорируют мужчины 0
21:58
Рогозин назвал освоение Луны главной целью 11
20:48
Пострадавший на горке уральский школьник скончался в больнице 3
19:21
Жена сенатора Савельева, думающего о бюджете России, широко отметила свой юбилей 12
19:06
Картины Гитлера выставили на аукционе, но никто не захотел их купить 0
18:44
От -31 до -10: погода в Алтайском крае на 11 февраля 0
18:14
Команда Алтайского края победила на первом Кубке России по зимнему плаванию 0
17:41
Российским саночникам не включили гимн после победы на чемпионате Европы 2
17:01
"Русские Витязи" показали новую фигуру высшего пилотажа 1
16:37
Несколько десятков человек устроили драку с полицией у здания украинского МВД 0
16:21
Чемпионат по вращению спиннеров среди заключенных прошел в колонии Омска 2
15:31
Автомобиль на Алтае слетел в кювет из-за автобуса, который сильно дымил 3
15:04
Лукашенко пообещал выдать пулеметы белорусским биатлонисткам 1
14:35
Захарова рассказала, какие стихи ей тайно пишет Никита Михалков 2
14:02
Скворцову высмеяли в Сети за слова о "самой подготовленной" в мире России 38
13:40
Подробности "похищения" ребенка в Барнауле: мать обвинила незнакомца из-за мести 15
13:01
Режим ЧС введен на Новой Земле: десятки белых медведей гоняются за россиянами 6
12:24
Девочку сбили в Барнауле на переходе, по которому она шла вместе с отцом 60
12:01
Новосибирец спасся из горевшего дома, но не успел помочь четверым детям и жене 1
11:38
Епископа "новой церкви" Украины не пустили в монастырь на Афоне 3
11:01
Торговый центр "Океан" горит в Сахалинской области 0
10:49
Алтайское МЧС рассказало историю спасения 96-летней старушки из пожара 1
10:15
Накрашенный Бекхэм появился на обложке модного журнала 5
09:43
Жители Казахстана сбежались с ведрами к перевернувшемуся на трассе спиртовозу 4
09:28
Двум жителям Алтая грозит до пяти лет за кражу колбасы и газировки 4
08:51
"Роскосмос" потратит 4,6 млрд рублей на шесть запусков кораблей к МКС 0
08:30
Порошенко: Украине не нужен "флиртующий и хихикающий с Путиным" президент 1
07:45
Вундердевочка: лучшие фото обаятельной Хлои Грейс Морец 14
07:24
Как в Ефремов день задабривали домового 1
07:03
Усадьбу с мраморным камином и дизайн-оформлением продают в Барнауле за 17 млн 3
06:44
Есть ограничения? Какая компенсация за свет положена семье с ребенком-инвалидом 2
06:23
Звезды, которые кардинально изменились после похудения 1
06:01
Дальше будет легче: аномальные 40-градусные морозы покинули Алтайский край 0
23:03
Россияне сегодня могут поздравить Татьяну Голикову с днем рождения 8
22:24
Новую версию смерти Децла озвучил продюсер "Ласкового мая" 1
21:29
Мужчина в Барнауле пытался похитить ребенка, отказавшегося идти с ним за деньги 0
20:17
Бийский дед стал героем игры для смартфонов "Елочка без соли – наряди елочку" 0
19:41
Путин назначил уроженца Алтая руководителем Центра "Э" МВД России 2
19:02
Сотрудников магазина обязали портить черствый хлеб, чтобы не достался малоимущим 39
18:44
От -33 до -7: погода в Алтайском крае на 10 февраля 0
18:01
Барнаулец с герпесом на губах украл пакет с едой и выбросил его во время погони 5
17:39
Азербайджанский бизнесмен умер в барнаульской тюрьме за 10 дней до освобождения 4
17:18
Депутат Госдумы припомнил случай в Барнауле, когда "разносил" законопроект 2
16:49
Путина хотят пригласить в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны 1
16:28
Би-би-си опубликовала баннер, где Курильские острова изображены как часть Японии 0
15:51
Олени и лоси в США из-за смертельной болезни превращаются в зомби 2
15:25
Шведы заявили о создании "самолета-кошмара" для российских истребителей 5
14:41
Российские космонавты отправятся на Луну в 2031 году 10
14:04
Адмирал ВМС США призвал "нанести удар первым" по России и Китаю 6
13:46
Первый частный космодром в России может появиться в одном из двух регионов 4
13:17
Депутат попросил СК расследовать смерть Пушкина 3
12:41
Путин подарил Грефу на день рождения орден "За заслуги перед Отечеством" 16
12:29
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае 1
11:45
Васильева: половина российских учителей пройдет переподготовку 7
11:29
Захарова рассказала о своем детстве, пути к успеху и женской силе 8
10:52
Самая обаятельная и привлекательная: "Мисс Офис – 2019" выберут в Барнауле 0
10:32
"Нашли способ выживать": США заявили о неэффективности санкций против России 5
10:15
ПФР рассказал о способах увеличения пенсии по старости 1
09:51
Свежее рыбное филе стало социально значимым товаром 0
09:32
Зеленский устроил перепалку с ветеранами операции в Донбассе 0
08:56
США ответили России на предложение уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД 0
08:33
Житель Ульяновска выбросил из окна 19 кошек и котят 5
08:06
Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев" 2
07:50
Как в Златоустьев огонь избавлялись от зубной боли 0
07:34
Вредно ли отбеливать зубы и чистить их электрощеткой: советы стоматолога-боксера 5
07:27
Храм на родине Калашникова может стать одним из красивейших в России 3
07:19
Рецепты от Sofi: Чудесный йогуртовый торт ко Дню влюбленных 1
07:03
50 тысяч в месяц: в Барнауле сдают в аренду дом с ангаром в березовой роще 0
06:48
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 12
06:32
Кто платит за подсветку-иллюминацию домов в Барнауле 2
06:17
Фильмы ужасов отдыхают: учебные манекены стоматологов 3
06:01
Алтай опустился "на дно" аномального холода и возвращается к нормальной зиме 0
05:40
Взбунтовавшиеся заключенные подрались и устроили пожар в Самаре 0
04:10
Пиво или вино: ученые проверили, от чего меньшее похмелье 3
03:39
Эксперты назвали самые опасные для здоровья смартфоны 0
02:07
Беспорядки в Харькове: радикалы забросали яйцами генконсульство РФ 0
01:33
Ушел из жизни английский актер Альберт Финни 0
00:41
Рыбы шокировали ученых, пройдя "зеркальный тест" 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.