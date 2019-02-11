Количество чартерных рейсов из Барнаула в Турцию сократилось в 2019 году, поэтому жителям и гостям столицы Алтайского края не стоит рассчитывать на большое число горящих туров. Об этом в интервью Amic.ru сообщила президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина.

По словам эксперта, в этом году турецкие рейсы поставлены с большим "коридором": "Раньше было много предложений: туры на неделю, на три дня. В этом году из барнаульского аэропорта в Турцию полетят на более продолжительный срок, что говорит о том, что уменьшается количество рейсов".

Елена Чупина подчеркнула, что количество горящих туров и цены на них меняются год от года, поэтому эксперты могут лишь сделать предположение о том, как будет развиваться ситуация. "Когда срабатывает раннее бронирование, цены на летние предложения в сезон значительно выше, чем были зимой. Но бывает и такое, что цены раннего бронирования значительно превышают стоимость горящих туров, которые предлагают в сезон", – сказала она.

Также эксперт сообщила, что летом 2019 года, вероятно, не будет туров в Таиланд с прямым вылетом из Барнаула. Подробнее о причинах возможной отмены рейсов можно прочитать в нашем интервью "Отпуск близко. Как барнаульцам сэкономить на летнем отдыхе и куда лучше полететь".