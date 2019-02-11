Следственные органы СУ СРК по Владимирской области проверяют сведения о том, что 9 февраля при задержании нарушителя сотрудники ГИБДД использовали "живой щит" из гражданских машин, в которых находились люди, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях распространили информацию о то, что на федеральной трассе М-7 "Волга" сотрудники ГИБДД перегородили трассу гражданскими автомобилями.

Таксист на автомобиле "Шкода" протаранил заграждение и продолжил движение. Его задержали позднее.

Следователи проверят действия полицейских на признаки превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Кроме того, в отношении лихача могут возбудить уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителям власти).

Следователи ведут опросы очевидцев произошедшего, изучают видеозаписи и документы. По итогам проверки примут процессуальное решение.