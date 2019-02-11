Стали известны тезисы готовящегося выступления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Речь включает в себя поддержку требования президента США Дональда Трампа к участникам НАТО увеличить расходы на оборону.

Аргументируется это необходимостью наказания за "российскую провокацию".

"Россия должна поплатиться за подобные действия", — заявит Уильямсон.

При этом не уточняется, какие именно действия РФ воспринимаются подобным образом.

В то же время Гэвин Уильямсон намерен заявить о решимости Великобритании усилить свое глобальное присутствие и использовать жесткую силу.