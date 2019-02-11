Стали известны тезисы готовящегося выступления министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, сообщает RT со ссылкой на Reuters.
Речь включает в себя поддержку требования президента США Дональда Трампа к участникам НАТО увеличить расходы на оборону.
Аргументируется это необходимостью наказания за "российскую провокацию".
"Россия должна поплатиться за подобные действия", — заявит Уильямсон.
При этом не уточняется, какие именно действия РФ воспринимаются подобным образом.
В то же время Гэвин Уильямсон намерен заявить о решимости Великобритании усилить свое глобальное присутствие и использовать жесткую силу.
Комментарии
Англосаксонские дикари, грабители и устроители геноцида по всему миру, когда ж вы нажрётесь и успокоитесь?
"Россия должна поплатиться за подобные действия", — заявит Уильямсон
А за какие конкретно? За Скрипаля? А еще Красная Армия в Гражданскую англичан, которые белым помогали, била, мы тоже за это должны поплатиться? Блин, мы виноваты уже в том, что англичанам хочется кушать. Причем вкусно. А ресурсов планеты на вкусную еду всему населению планеты походу не хватает