Денис Губин, ранее работавший в правительстве РФ и до недавнего времени в "Интер РАО", замет пустующее кресло политического вице-премьера правительстве Алтайского края. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Политсибру".

До недавнего времени Денис Губин являлся руководителем направления по работе с органами власти и общественными организациями ПАО "Интер РАО". Ранее он работал в правительстве РФ, где курировал взаимодействие с регионам, являлся референтом в департаменте по формированию системы "Открытое правительство", а также работал заместителем генерального директора по работе с регионами в Национальном операторе по обращению с радиоактивными отходами. Является действительным государственным советником РФ третьего класса, лауреат конкурса Топ-1000 российских менеджеров.

Напомним, что сейчас в правительстве, сформированном Виктором Томенко, девять постов заместителей председателя правительства. Два из них вакантны. Денис Губин займет пост вице-премьера, который курирует культуру, спорт, молодежную политику, а также направление работы со СМИ и администрацию губернатора, что и делает эту должность политической.