Денис Губин, ранее работавший в правительстве РФ и до недавнего времени в "Интер РАО", займет пустующее кресло политического вице-премьера в правительстве Алтайского края. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Политсибру".
До недавнего времени Денис Губин являлся руководителем направления по работе с органами власти и общественными организациями ПАО "Интер РАО". Ранее он работал в правительстве РФ, где курировал взаимодействие с регионами, являлся референтом в департаменте по формированию системы "Открытое правительство", а также работал заместителем генерального директора по работе с регионами в ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами". Является действительным государственным советником РФ третьего класса, лауреат конкурса Топ-1000 российских менеджеров.
Напомним, что сейчас в правительстве, сформированном Виктором Томенко, девять постов заместителей председателя правительства. Два из них вакантны. Денис Губин займет пост вице-премьера, который курирует культуру, спорт, молодежную политику, а также направление работы со СМИ и администрацию губернатора, что и делает эту должность политической.
Комментарии
Из Москвы в Барнаул?
Шубин или Губин?
А где крики "патриотов" про московскую оккупацию?! Помниться как клевали М. Евдокимова, хотя и никого из Мск та и не было...
Это электрические узурпаторы которые все за повышение оплаты там радеют ? Их разгоняют из правительства чтоль?
Даешь продажу электроэнергии в сеть в больших обьемах!!!
никак собрались перекрашивать регион из красного в бело-голубой...
также работал заместителем генерального директора по работе с регионами в Национальном операторе по обращению с радиоактивными отходами
че-то меня это очень смущает, уж не складированием же этого собираются заработывать деньги...
пресса, про правила приличия в речи слышали? что значит- выходец?