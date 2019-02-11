Столкновение фуры и легкового автомобиля произошло в понедельник, 11 февраля, на проспекте Строителей в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".
Авария случилась за железнодорожным переездом в сторону улицы Челюскинцев.
"Заняты два ряда, движение затруднено", — отмечает автор заметки. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Судя по фото вина фуры, он не в правом ряду и не прямо стоит, а в процессе перестройки в правый ряд. Наверное в зеркало не посмотрел, что перестраиваясь загоняет легковушку на обочине