Столкновение фуры и легкового автомобиля произошло в понедельник, 11 февраля, на проспекте Строителей в Барнауле, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Авария случилась за железнодорожным переездом в сторону улицы Челюскинцев.

"Заняты два ряда, движение затруднено", — отмечает автор заметки. О пострадавших не сообщается.