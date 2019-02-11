Тигра Амура, прославившегося на всю страну дружбой с козлом Тимуром, передадут на баланс Приморского края, сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

"Мы долго изучали все "за" и "против", и пришли к выводу, что единственным оптимальным вариантом, при котором тигр не будет испытывать стресс, пока между собой спорят люди, — будет возможность закрепить его юридически на той территории, где он находится сегодня", — объявил глава региона в Instagram.

Вопрос передачи пока еще не решен. Если власти Приамурья откажутся принять дикое животное, то будет продумано другое решение в интересах Амура, заверил Фургал.

Тигра передали приморскому Сафари-парку в 2012 году на временное содержание как участника программы по размножению тигров. Амур был рожден в неволе, принадлежит Хабаровскому краю, а контроль за ним осуществляет зоосад "Приамурский". За время жизни в Приморском крае Амур с тигрицей Уссури дали потомство — тигренка по кличке Шерхан.

И когда настал срок возвращения питомца, начались споры. Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов посоветовала отправить Амура в краснодарский "Парк тигров" и даже подготовили соответствующее решение.

Но с резкой критикой переезда выступил директор Сафари-парка Дмитрий Мезенцев. Он назвал жестокостью разлучать тигриную пару и переселять тигра с того места, где он уже привык находиться.

Напомним, тигр Амур и козел Тимур прославились в 2015 году. Обычно тигров в приморском Сафари-парке дважды в неделю кормят живой добычей, чтобы хищники не потеряли инстинкты. Но осенью 2015 года Тимур дал отпор Амуру и напал сам, а позднее принял тигра за вожака и всюду следовал за ним. Животных расселили после того, как Амур ранил Тимура, который бодался и не давал хищнику отдыхать. После лечения козла поселили в отдельный вольер.