Озеро Колядинское в селе Тюменцево Алтайского края расчистят в целях предотвращения деградации водоема, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Описывая текущую ситуацию, краевые власти отмечают, что постепенно озеро превращается в болото и теряет народно-хозяйственное и рекреационное значение.

"С целью ликвидации угрозы полной деградации озера, улучшения качества воды и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в рамках реализации нацпроекта "Экология" запланировано провести расчистку дна озера. Планируемые мероприятия позволят уменьшить негативные процессы в озере (заиление, зарастание, обмеление), восстановить естественный водообмен. Улучшение экологического состояния водоема обеспечит благоприятные для проживания вблизи озера условия", – говорится в сообщении.

Площадь озера составляет 23 гектара, средняя глубина – около одного метра. В водоеме происходит смена флоры и фауны, интенсивное зарастание тальником, осокой, камышом, что приводит к росту популяций насекомых. Отмечается сокращение акватории и уменьшение глубины водоема. Постоянный зимний дефицит кислорода приводит к массовому вымиранию рыбы.