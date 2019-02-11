Семь регионов России перешли на эфирное цифровое телевещание сегодня, 11 февраля, сообщают "Вести".

Речь идет о Чечне, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях.

В них аналоговое телевидение теперь отключено. Кроме того, для жителей этих регионов бесплатно станут доступны 20 каналов, которые раньше предлагались только в платных пакетах.

Напомним, согласно графику Минкомсвязи, переход на цифровое ТВ пройдет в три этапа: с 11 февраля, с 15 апреля и с 3 июня. Алтайский край попадает в третий из них.

В регионе в цифре уже вещают Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург – 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР и "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница!", ТВ3 "Звезда", "Мир", ТНТ и "Муз-ТВ".

Для приема сигнала в цифре нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple-PLP и приемной антенны дециметрового диапазона. Если такое оборудование отсутствует, можно приобрести приставку с соответствующими характеристиками. Она должна поддерживать цифровой стандарт вещания DVB-T2 и иметь декодер MPEG-4. Ее можно купить по цене от трех тысяч рублей.