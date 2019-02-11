"Чемпионат и первенство Алтайского края по смешанному боевому единоборству ММА состоялось 9 и 10 февраля в Барнауле в спорткомплексе "Обь".

Чемпионат по праву считается одним из ярких событий в спортивной жизни столицы края. Помощником в организации и координации проекта выступила Корпорация Творчества EventCorpLife.

В субботу, 9 февраля, состоялись предварительные поединки и финалы у спортсменов возрастных категорий 14-15 и 16-17 лет. В воскресенье, 10 февраля, прошли финалы у мужчин (18+), а также в октагон вышли бойцы-профессионалы.



Чемпионат Алтайского края по единоборству ММА

В итоге победителями соревнований в общекомандном зачете среди взрослых бойцов и профессионалов стал центр смешанных единоборств Top Team Siberia. Второе место занял клуб единоборств "Барс", третье место завоевал клуб смешанных боевых единоборств "Эксклюзив".

Победители чемпионата Алтайского края по единоборству ММА / Фото со страницы Александра Локтева в Facebook

Чемпионат привлек большое количество болельщиков и поклонников этого вида спорта. Генеральным информационным партнером выступила медиагруппа "FM-Продакшн".

Также турнир посетили почетные гости, именитые бойцы Fight Hight Александр Матмуратов и Роман Копылов.