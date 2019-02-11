Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Дениса Губина заместителем председателя правительства. К работе он приступит уже во вторник, 12 февраля, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Денис Губин работал на руководящих постах в коммерческих и общественных организациях. Имеет серьезный опыт работы в научных учреждениях и органах исполнительной власти Российской Федерации", – уточнили в кабмине.

Губин получил высшее образование в Национальном институте имени Екатерины Великой (Москва). Начал работать в институте почвоведения и фотосинтеза академии наук СССР, затем в географическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

С 2009 по 2012 год работал в администрации президента РФ заместителем начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В 2012-2014 годах – в аппарате правительства референтом департамента по формированию системы "Открытое правительство". Затем занял пост замдиректора ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами".

С 2016 года по февраль 2019 года работал руководителем направления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в публичном акционерном обществе "Интер РАО ЕЭС"

Проходил службу в рядах Вооруженных сил. Женат, воспитывает двоих детей.