Композиция This is America исполнителя Childish Gambino завоевала сразу три музыкальных награды академии звукозаписи США "Грэмми", сообщает РИА "Новости".

Песню признали победителем в номинациях "Лучшая песня года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/снаг-исполнение".

Примечательно, что This is America исполнена в стиле хип-хоп. Следовательно, это первая рэп-композиция, признанная "Грэмми" лучшей в мире.

Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino, отказался от приглашения на церемонию награждения.

Еще три музыкальные награды достались Lady Gaga. Одна из них за лучшее соло-исполнение в поп-музыке в композиции Joanne, а вторая, совместно с Дрэдли Купером, – за лучший поп-дуэт, третья – за лучшую композицию для кино или телевидения. Ей признана Shallow, исполненная в дуэте с Купером.