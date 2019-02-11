Погода в Алтайском крае, пережившем затяжной период аномальных морозов, окончательно стабилизировалась – на этой неделе в регионе ожидается "нормальная" зима.

Так, ночные температуры воздуха в ближайшие трое суток будут балансировать в районе отметки -20 градусов, местами похолодает до -30 градусов.

Днем будет -10...-15 градусов, местами ожидается потепление до -7 градусов.

В некоторых районах края в ближайшие трое суток прогнозируют небольшой снег. Ветер будет несильный, 3-8 метров в секунду.