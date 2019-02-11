Рабочая группа "Автонет" Национальной технологической инициативы разрабатывает специальное приложение, с помощью которого россияне будут вызывать беспилотное такси, сообщает РИА "Новости".
В связи с тем, что, по статистике, каждый пятый пассажир предпочитает беседовать с водителем, виртуальный таксист будет способен поддержать диалог.
Для того чтобы он выбирал наиболее интересные темы, клиентам предложат поделиться своими данными с социальных сетей.
Тогда робот будет знать увлечения пассажира, посещения мест, предпочтения в спорте и культуре.
При новой поездке пользователь приложения сможет как продолжить предыдущий диалог, так и начать новый.
Ожидается, что цена поездки на беспилотном такси будет как минимум на четверть ниже, чем на обычном. При этом за диалоги доплачивать не придется.
Комментарии
Однако, рано наркоконтроль разогнали...
Да однако, "прет" кого-то. Однако деньги, которых нет, похоже выделены. К слову их и сейчас полно, беспилотных такси. Посмотришь на поведение "Яндексов" да "максимов" на дороге - нету там никаких пилотов.
На Трамвай бы деньги найти