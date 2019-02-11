Рабочая группа "Автонет" Национальной технологической инициативы разрабатывает специальное приложение, с помощью которого россияне будут вызывать беспилотное такси, сообщает РИА "Новости".

В связи с тем, что, по статистике, каждый пятый пассажир предпочитает беседовать с водителем, виртуальный таксист будет способен поддержать диалог.

Для того чтобы он выбирал наиболее интересные темы, клиентам предложат поделиться своими данными с социальных сетей.

Тогда робот будет знать увлечения пассажира, посещения мест, предпочтения в спорте и культуре.

При новой поездке пользователь приложения сможет как продолжить предыдущий диалог, так и начать новый.

Ожидается, что цена поездки на беспилотном такси будет как минимум на четверть ниже, чем на обычном. При этом за диалоги доплачивать не придется.