Тела двух человек обнаружили огнеборцы при тушении пожара в Новосибирске на улице Оборонной в ночь на 11 февраля, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Возгорание случилось в частном жилом доме. На момент обнаружения мужчина и женщина не подавали никаких признаков жизни.

Их личности установят следователи. По факту гибели людей следственные органы проводят проверку.

Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.