Фото: worldphoto.org

Конкурс World Photography Awards, проводимый Всемирной организацией фотографов, опубликовал шорт-лист работ "Открытого" и "Молодежного" направления. Всего в фотоконкурсе четыре направления: "Профессиональный", "Студенческий", "Молодежный" и "Открытый".

В "Открытом конкурсе" могли принять участие фотографы любых возрастов с разными профессиональными навыками в десяти номинациях: архитектура, культура, творчество, в движении, пейзаж, дикая природа, портрет, натюрморт, уличная фотография и путешествия.

Фотографа года и главных победителей объявят 17 апреля в Лондоне.