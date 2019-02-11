Власти Алтайского края намерены сохранить парки "Изумрудный" и "Юбилейный" и не допустить там застройки многоэтажными домами. Об этом сообщила глава управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова на пресс-конференции в краевом правительстве в понедельник, 11 февраля.

"Мы вместе с городом ставим задачи: однозначно сохранить парк, как парк, и найти инвесторов. Сейчас готовим объект к проведению аукциона. Ждем отмашку от города, когда будет несколько потенциальных инвесторов, понимающих задачу", – рассказала Елена Зинкова.

Елена Зинкова напомнила, что земля под парком не разграничена, то есть не находится в чьей-либо собственности. По закону ею распоряжается край, а за благоустройство отвечает город.

Также она сообщила, что власти не против народных проектов по озеленению парка и даже могут помочь. Единственное, что любой проект должен быть согласован с городской администрацией, чтобы во время работ не повредить никакие коммуникации. С инициативой народных проектов выступил и депутат краевого парламента Владислав Вакаев.

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Как ранее сообщал портал Amic.ru, в Барнауле заведено уголовное дело по факту вырубки 560 деревьев в парке. Это произошло в 2017 году, в период работы арендатора ООО "Лидер". Дело заведено в отношении руководителя компании Владимира Фишера. Ходили слухи, что в парке планируется жилая застройка, хотя арендатор уверял, что парк будет работать, там хотели построить несколько новых объектов и значительно его преобразить. "Лидер" является арендатором с 2017 года. А точнее даже субарендатором. Территория была арендована у компании "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" известного предпринимателя Павла Тулина.

Елена Зинкова также пояснила причины расторжения аренды с "Лидером".

"Арендатор работал, у него были планы, но что-то не получилось в вопросе благоустройства. Не надлежащим образом исполнялись обязанности по внесению арендной платы. В связи с этим договор был расторгнут. Возник спор по акту приема-передачи земельного участка, потому что на нем расположены некоторые объекты: бассейн, небезопасное колесо обозрения, скалодром, бывший автодром, некая избушка. "Лидер" заставляет нас принять участок с этими объектами, этого мы сделать не можем, пока не решена их юридическая судьба. Пока ждем судебного решения по факту приема-передачи. Также для выставления на аукцион надо из участка вывести объект недвижимости площадью 21 квадратный метр, который там неожиданно обнаружился", – рассказала глава имущественного управления.

Также она прокомментировала ситуацию с парком "Юбилейный" (расположен в районе пересечения улиц Малахова и Юрина). В данном случае земля является муниципальной.

"Мы не хотели бы допустить застройки этих двух парков многоэтажным жильем. Хотим сохранить их как парки, поэтому поиск инвесторов проходит с опаской. Чтобы создать дополнительную гарантию, нужен проект планировки территории. А так он готов, чтобы в любой момент выставить его на аукцион", – уточнила Елена Зинкова.