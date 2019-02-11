Бийчанка Ирина Ларионенко с мужем и детьми вернулись в дом по адресу пер. Партизанский, 27, который был признан аварийным, сообщает "Бийский рабочий".

Несколько дней они провели в больнице, после того как отказал дымоход, в результате чего воздух в доме наполнился ядовитыми продуктами горения, которые едва не убили жильцов.

Вскоре с женщиной связались представители местной администрации и предложили переселение в дом на улице Вали Максимовой.

Однако осмотрев жилье, бийчанка наотрез отказалась в него переселяться. Ее не устроил неприятный запах, тараканы и сломанные окна.

"Я у них спросила, есть ли другие дома в подменном фонде? Поскольку дети после больницы слабые, а там очень сильно пахнет, – пояснила горожанка. – Сотрудник администрации сказала, что больше вариантов нет".

Сейчас они продолжают жить в аварийном доме. По словам женщины, опасаясь, что дымоход снова обрушится и дым пойдет в дом, кто-нибудь из семьи до 4 часов ночи дежурит у печки.

В администрации Бийска уточнили, что упомянутый жилой дом на улице Вали Максимовой подходит для переселения семьи Ларионенко.

После косметического ремонта его снова предложат жильцам аварийного здания.